Sony ve Netflix arasında yeni yayın anlaşması

Sony ve Netflix arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Uncharted, Morbius, Bullet Train gibi merakla beklenen ve izleyiciyle 2022 yılından itibaren buluşması beklenen Sony filmleri vizyona girdikten sonra Netflix'te yayınlanacak.

Filmloverss'ın aktardığına göre Starz'la olan 16 yıllık anlaşması sona erdiren Sony, yoluna Netflix'le devam etmeye karar verdi ve platformla 1 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Yapılan bu yeni anlaşmaya göre Sony'nin 2022 ve sonrasında vizyona girecek olan tüm filmleri izleyiciyle sinemalardan hemen sonra Netflix'te buluşacak.

Bu anlaşmaya göre Uncharted, Morbius, Bullet Train gibi merakla beklenen Sony yapımları vizyona girdikten sonra Netflix'te yayınlanacak. Aynı zamada Sony çatısı altında bulunan Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, PlayStation Pictures, TriStar Pictures, Screen Gems gibi şirketlerin çekeceği filmler de sinemalarda gösterildikten sonra Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.

Anlaşmanın bir parçası olarak Netflix, Sony'nin yeni filmleri için 18 ay boyunca özel yayın haklarına sahip olacak. Netflix'e sunulan bu ayrılacağın tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Anlaşma ayrıca Netflix'e henüz kendi çatısı altında bir dijital platformu olmayan Sony'nin film kataloğundaki bir dizi yapıma erişim de sağlayacak. Böylece çok sayıda önemli Sony filmi Netflix üzerinden izlenebilecek. Buna ek olarak, Sony'nin yalnızca dijitale hazırladığı projeler de Netflix'te yayınlanacak.

Öte yandan Spider-Man: No Way Home ve Venom: Let There be Carnage filmleri 2022'den önce vizyona gireceği için bu anlaşma kapsamında yer almayacak. Bu anlaşmanın sinema sektöründe nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.