Sony onunla başa çıkamıyor!

T24 - Gerçek ismi George Francis Hotz olan “geohot” lakaplı Amerikalı hacker, Sony’nin “kırılamaz” dediği dünyanın en çok satan oyun konsolu Playstation 3’ü kırmak için kolları sıvadı. Blog’unda “Hiçbir şey ’kırılamaz’değildir” diyen genç, başarılı olursa 3 yıldır kırılmayan Playstation 3’lerde kopya Blu-Ray oynatılabilecek. Bu da Sony’nin ortalama 150 TL’ye sattığı oyunların korsanının 3-5 milyona satılması anlamına gelecek.



Dünyada 27 milyon sattı



Geohot 3-4 gündür kişisel blog’unda Playstation 3’ü kırmak için verdiği uğraşı fotoğraflarıyla birlikte adım adım yayınlıyor. Konsol, dünyada 27 milyonun üzerinde sattı. Genç dahi Apple’ın iPhone’un en son versiyonunun sim kilidi için “kırılamaz” nitelemesinde bulunmasının ardından başladığı çalışmasını sadece 4 günde noktalamış ve tüm dünyada iPhone 3GS’in kullanılmasına olanak sağlamıştı.