Sony Ericsson 293 milyon Euro zarar etti

Cep telefonu üreticisi Sony Ericsson, yılın ilk çeyreğinde 293 milyon Euro zarar açıkladı. Şirket, maliyeti kısmak için 2,000 personeli daha işten çıkaracak.



İsveç-Japon ortaklığı şirket yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk çeyrekte 133 milyon avro kar eden şirketin, bu yıl aynı dönemde ise 293 milyon Euro zarar ettiğini bildirdi. Geçen yıl ilk çeyrekte 2,7 milyar avro gelir elde eden şirketin, bu yıl aynı dönemde gelirleri ise yüzde 36 düşerek 1,7 milyar avroya indi.



Küresel ekonomik krizle birlikte cep telefonlarına olan talebin azalmasının satışları düşürdüğünü bildiren şirket, bu çeyrekte satışlarının bir yıl önceye göre yüzde 35 azalarak, 14,5 milyon adet olduğunu kaydetti.



Dünyanın dördüncü büyük cep telefonu üreticisi şirketin Başkanı Dick Komiyama yaptığı açıklamada, "Beklendiği gibi, bu yılın ilk çeyreği küresel talebin düşmesinin devam etmesi yüzünden Sony Ericsson için çok zorlu oldu" dedi.



Şirketin mümkün olan en kısa zamanda kar etmeye başlaması için yeni piyasa gerçeğine uyacaklarını belirten Komiyama, yeniden yapılanma planı kapsamında gelecek yılın ortasına kadar maliyetlerini 400 milyon avro kısmayı amaçladıklarını bildirdi.



Komiyama, şirketin, 2,000 personeli işten çıkaracağını, bunun maliyetinin 200 milyon Euro'yu bulacağını ifade etti.



Şirket daha önce de 2,000 personelin işine son vermişti.



Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Finlandiyalı Nokia şirket, dün, bu yılın ilk çeyreğinde karının yüzde 90 düştüğünü açıklamıştı.

