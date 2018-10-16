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Ekonomi

Sony dijital haklarını blockchain ile koruyacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Sony, dijital hakların yönetimi (DRM) sisteminde blockchain teknolojisine geçeceğini duyurdu

16 Ekim 2018 19:27

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Sony, dijital hakların yönetimi (DRM) sisteminde blockchain teknolojisine geçeceğini duyurdu.
Sony’den yapılan açıklamada, Sony ve Sony Küresel Eğitim tarafından hazırlanmış verilerin, doğrulanması, paylaşılması ve yönetimini blockchain teknolojisi sağlayacak bir sistemin çerçevesinin oluşturulduğu belirtildi.
Sony, geleneksel çözümler her zaman güvenilir olmayabilir ve kritik bir noktadaki tek bir hata elde edilen verilerin kaybolması anlamına gelebilir açıklamasını yaptı.
DRM sürecindeki boşlukları blockchain teknolojisinin doldurabileceğine inandığını belirten Sony, 26 Nisan tarihinde bir patent başvurusunda bulunulduğunu duyurdu.

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