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Dünya

Sonunda 'seks bankası' da kuruluyor

Hollanda'da, bankaların kredi vermediği seks sektörü, çözüm olarak kendi bankasını kuruyor.

24 Şubat 2009 02:00

Küresel krizin etkilemediği ülke, uğramadığı sektör kalmadı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki genelev işletmecileri de krizden rahatsız. Bankaların kredi vermediği sektör, çözüm olarak kendi bankasını kuruyor.

“Rahatlama İşletmeleri Birliği” (ERB) çatısı altında bir araya gelen Amsterdam'ın ünlü seks endüstrisi temsilcileri, mali krizle birlikte bankaların tavırlarının değiştiğini söylediler.

ERB yetkilileri, bankaların artık seks işletmelerine yeni hesap açmaktan kaçındıklarını kaydettiler.

Amsterdam seks sektörünün temsilcileri, bankaların bununla yetinmeyip, bazı meslektaşlarının yıllardan beri kullandıkları hesapları iptal ettiğini belirttiler.

“Etik gerekçeler” de kredileri kesiyor

Hollanda bankalarının tavrından seks sektörü temsilcilerinin yanı sıra “hafif uyuşturucu” sınıfına giren marihuana gibi maddelerin satıldığı kafelerin de payını aldığı belirtildi.

Amsterdamlı seks sektörünün derneği ERB, “bankaların sektöre sırtını dönmesinde” mali krizin yanı sıra “etik gerekçeler”in de etkili olduğunu bildirdi.

ERB yöneticileri, “Üyelerimiz, işlerini genişletmek ya da modernizasyon için ihtiyaç duydukları finans kaynağını tefecilerden temin etmek zorunda kalıyor” bilgisini verdi.

Amsterdam yerel yönetiminin mali işler sorumlusu Lodewijk Asscher, “sektöre yardım eli uzatmaya” söz verdi.

Asscher, yalnızca bu alanda hizmet verecek bir “özel banka”nın seks sektörünün yaşadığı sıkıntılara çözüm olacağını ifade etti. (Deutsche Welle Türkçe)

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