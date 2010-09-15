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Politika

SONUÇLARA YAPILAN İTİRAZA RET ZONGULDAK (A.A)

15 Eylül 2010 20:41

-SONUÇLARA YAPILAN İTİRAZA RET ZONGULDAK (A.A) - 15.09.2010 - Zonguldak'ta, halk oylaması sonuçlarına itiraz eden CHP ve MHP'nin başvurusu, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP İl Başkanlığı merkez ve Devrek ilçesi, MHP İl Başkanlığı da il genelindeki sandıklardan çıkan geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İlçe Seçim Kurulu yaptığı değerlendirmede, itirazın dün saat 14.00'e kadar yapılmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilmesine oy birliğiyle karar verdi. Kurul, İl Seçim Kuruluna itiraz etme yolunun açık olduğunu bildirdi.

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