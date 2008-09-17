Sonuçlar, gece yarısı belli olacak

İsrail'in iktidar partisi Kadima'da başkanlık seçiminde oy verme işlemleri başladı. Üyelerin saat 22.00'ye kadar oy kullanabileceği seçimin ilk sonuçlarının gece yarısı alınması bekleniyor. Ülke çapında 114 sandıkta yapılan oylamada, ilk turda yüzde 40 çoğunluğu sağlayabilen aday çıkarsa, seçimin galibinin saat 01.00'den sonra ilan edilmesi bekleniyor. Bu turda hiçbir adayın gereken çoğunluğu alamaması durumunda, seçimler bir hafta sonra yinelenecek.





Kadima'nın bugüne kadarki kamuoyu yoklamalarında favori görülen başbakan adayı olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tzipi Livni, oyunu Tel Aviv'de kullandı. Livni, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, tüm Kadima üyelerine oylarını vicdanlarının sesi doğrultusunda kullanması çağrısında bulundu. Livni, seçimlerden galip çıkması halinde, en yakın rakibi Şaul Mofaz'a yeni hükümette yer vereceğini ifade ediyor. Seçimleri ilk turda alacağını iddia eden ve bunun için yüzde 43,7'lik kesin bir oran veren eski Savunma Bakanı, kabinenin Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz ise oyunu eşiyle birlikte Kfar Saba'da kullandı. Mofaz da kazanması halinde

Livni'ye kabinede "uygun bir pozisyon verileceğini" söylüyor. Diğer iki aday İç Güvenlik Bakanı Avi Dichter ile İçişleri Bakanı Meir Şetrit ise seçimleri ikinci tura taşıyacak desteği alacaklarına inanıyor. Dichter, oyunu Aşkelon'da kullanırken, kazanamaması halinde galip çıkan adayın arkasında olacağını ve Kadima'yı ileriye taşıyacaklarını söyledi. Şetrit ise Lavne'de oy verdi.



Bugünkü turda adaylardan birinin yeterli desteği sağlaması durumunda, İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in gelecek hafta başında istifasını Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e sunması bekleniyor.

Olmert'in halefi, hem mevcut koalisyon ortakları, hem de 120 üyeli Knesset'teki (İsrail parlamentosu) diğer partilerle yeni hükümet için görüşmelere başlayacak.



Kurulması mümkün olursa yeni hükümet, normal seçim takvimine göre 2010'daki seçimlere kadar görevini sürdürecek. Aksi takdirde bir olasılıkla mart ayında erken seçim yapılması kaçınılmaz olacak.

