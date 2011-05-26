-SONUÇLAR BERLUSCONİ'Yİ TATMİN ETMEDİ FLORANSA (A.A) - 26.05.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 15-16 Mayıs'ta yapılan kısmi yerel seçim sonuçlarının kendilerini tatmin etmediğini açıkladı. Başbakan Berlusconi, İtalyan devlet kanalı RAI 1'deki ''Porta a Porta'' programına katıldı ve İtalya gündemini meşgul eden kısmi yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kısmi yerel seçimlerde, kendi oy oranlarının yüzde 26,42 olduğunu kaydeden Berlusconi, "Sonuçlar bizi tatmin etmedi" dedi. Oy verme sistemi üzerinde düşünülmesi gerektiğini kaydeden Başbakan, oy verirken, Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP) logosunu bulmakta zorlandığını ifade etti. ÖHP'nin sonuçlardan, diğer partiler gibi yakınmayacağını aktaran Başbakan Berlusconi, ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti'nin oy oranının da yüzde 21,86'ya düştüğünü belirtti. İtalya'nın 74 yaşındaki Başbakanı, 29-30 Mayıs'ta yapılacak kısmi yerel seçimlerin ikinci turu öncesinde Milano ve Napoli'deki adaylarının kentleri için çok güçlü bir şekilde çalıştıklarını belirterek, merkez sol adaylara yüklendi. Berlusconi, kendisi için büyük önem taşıyan Milano'daki seçimin ilk turunda adayları Lettizia Moratti'nin merkez sol aday Giuliano Pisapia'ya geçilmesinin de yanlış bilgilendirmeye dayandığını savundu. Berlusconi, Pisapia'nın Milano'yu yönetemeyeceğini öne sürerek, "Daha önce bir gazete büfesini dahi idare etmedi" dedi. Napoli'de merkez sağ adayı Gianni Lettieri'nin rakibi Değerler İtalyası Partisi adayı Luigi De Magistris'in iyi biri olduğunu ancak bu iş için kapasitesinin yeterli olmayacağını belirten Berlusconi, De Magistris'e oy verenlerin "akıldan yoksun olduklarını" söyledi. Son günlerde hükümet ortağı Kuzey Birliği ile aralarında yaşanan tartışmalara da değinen Berlusconi, hükümetlerinin başka bir alternatifi olmadığını dile getirdi. Berlusconi, ÖHP ile Kuzey Birliği arasındaki ittifakın hükümet için 'tek' olduğu vurgusu yaptı. Başbakan Berlusconi'nin bu açıklamalarına muhalefetten cevap gecikmedi. Ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Pierluigi Bersani, Başbakanı "Ülke, sorumsuz birinin ellerinde" diyerek, eleştirdi.