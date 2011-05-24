Sonsuzluk-Eternity Segisi

T24 - Tunca Sanat Galerisi’nin, 21 genç sanatçının eserlerini bir araya getirdiği “Sonsuzluk-Eternity” başlıklı karma sergisi 1 Haziran 2011 Çarşamba günü sanatseverlerle buluşacak.



Sonsuzluk-Eternity, adlı sergide; Gökhan Balkan, Kazım Karakaya, Tülay İçöz, Serdar Akkılıç, Çağatay Odabaş, Sezin Terzi, Seydi Murat Koç, Ceyda Caba, Erdinç Babat, Erol Doğaner, Kadir Ablak, Nevres Akın, Raşit Altun, Reşat Bayraktar, Semih Zeki, Melissa Mey, Emel Ülüş, Ferit Yazıcı, Sevinç Yıldız, Hülya Bakkal ve Gazi Sansoy’ın eserleri yer alıyor.



Cemal Batur tarafından 2007’de kurulan Tunca Sanat Galerisi’nin ev sahipliği yapacağı “Sonsuzluk-Eternity” sergisinin açılışına tüm sanatseverleri davet ediyor.





Tarih: 01 Haziran 2011, Çarşamba



Yer: Tunca Sanat Galerisi – Dolapdere Mobilyacılar Çarşısı Bülbül Mah. Paşa Bakkal Sk. Eskici İş Merkezi No: 28 - 34 Kat:3 Dolapdere- Beyoğlu/İstanbul



Saat: 18:00



