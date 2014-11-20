'Sonsuz Maskeler' insanları kendileriyle yüzleşmeye davet ediyor

Gerçek benliğini gizleyen insanları yaratan modern dünyaya adeta bir baş kaldırış. Sanat çalışmalarını Atolye fg de sürdüren heykel sanatçıları Beki Leon, Birgül Güler, Feyiz Bahçecik, Gülden Bodur, Nilgün Güler, Pica, Sayra Armay, Sibel Niksarlı, Şefika Ünal, Tucci ve Zeyn, farklılığın birliğini vurguladığına inandıkları 'Sonsuz Maskeler' başlığını kullanarak sanatseverleri içimizde çeşitli formlarda, biçimlerde, duygularda, davranış ve mekânlarda ortaya çıkan maskelerimizi fark etmeye, anlamaya ve onlarla yüzleşmeye davet ediyorlar.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 'Sonsuz Maskeler' heykel sergisi 21 Kasım 2014 - 02 Aralık 2014 tarihleri arasında Nişantaşı ART 212 de Ptesi-Ctesi 9.30-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Küratörlüğünü Füge Demirok yaptığı heykel sergisinin hâsılatından Yeniköy Rotary Kulüp, Genç Sanatçıları Destekleme projesine bağış yapılacak.