‘Sonsuz’ filmi ağlattı

Üç kanser hastasının arkadaşlığını ve hayata tutunma çabalarını anlatan “Sonsuz” filminin galası, önceki akşam Maslak TİM Show Center’da yapıldı. Başta Bülent Ersoy olmak üzere galaya katılan birçok ünlü, filmin sonunda gözyaşlarına boğuldu.

Cemal Şan’ın yönettiği, hayatları bir hastanede kesişen üç kanser hastasının hikâyelerini konu alan “Sonsuz” filminin galası, ünlülerin akınına uğradı. Bennu Yıldırımlar, Nilgün Belgün, Pelin ve Hazım Körmükçü, şevval ve Leman Sam, İlker İnanoğlu, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Uğur Polat, Ebru Destan, Irmak Ünal ve Didem Erol’un da katıldığı galanın en dikkat çeken ismi ise Bülent Ersoy oldu. Geceye İzzet Yıldızhan ile birlikte gelen Ersoy, filmin sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Makyajını bozmamak için gözyaşlarını silmeyen sanatçı, “Film hem çok duygusal hem de komik, ağlamamak, gülmemek elde değil” dedi. Filmin başrol oyuncularından şevket Çoruh’un sevgilisi Pamela Spence ile katıldığı galaya, İsmail Hacıoğlu da bir dönem ısrarla ilişki yaşadıklarını yalanladığı sevgilisi Vildan Atasever’le el ele geldi. Çoruh ve Hacıoğlu’nun yanı sıra Süleyman Turan, Ferhat Gündoğdu ve Ayça Bingöl’ün rol aldığı film, 18 Eylül’de vizyona girecek.