T24- ABD’li bilim insanları sınırsız ve temiz enerji üretmek için “Güneş’i laboratuvarda oluşturmaya” hazırlanıyor. 3.5 milyar dolarlık dünyanın en güçlü lazeri sonsuz enerji yaratacak.





Amerikan Enerji Bakanlığı, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı’nda yıllar önce kurulan “Ulusal Ateşleme Tesisi”ndeki 192 lazer topunu ekim ayında ateşleyerek yeryüzünde Güneş benzeri bir yıldız yaratacak.



Ulusal Ateşleme Tesisi, 2 milimetre çaplı bir yakıt küresine hassas bir biçimde odaklanmış ve aynı anda ateşlenebilen 192 lazerden oluşuyor. 3 futbol sahası büyüklüğünde bir yapının içerisinde, tek bir kızılötesi kaynaktan çıkan lazer, yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda bir alandan geçerek, sonunda evde kullanılan bir ampulün 10 milyar katı büyüklüğünde bir güç açığa çıkaracak. Bu darbe sırasında nükleer füzyon meydana gelecek.



İnsanlık için dönüm noktası





Tesisteki lazer topları, daha önce üretilmiş benzerlerine göre 60-100 kat daha çok enerji üretebiliyor. Her bir lazer darbesinde, meydana gelen füzyon reaksiyonu ile verilen enerjinin en az 10 katı enerji açığa çıkıyor. Kazanılan sınırsız ve temiz enerji, dünyada pek çok sorunun çözümünü sağlayabilecek.