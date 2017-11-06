 Sönmezateş: Artık susuyorum, bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim

ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada savunmasını yapan eski Tuğgeneral Gökan Şahin Sönmezateş, 3 ayrı davada yargılandığını belirterek, \"Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Suskunluğum başlıyor\" dedi.

Muğla\'da görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, talimatı Akıncı Üssü\'nden aldığı gerekçesiyle yargılandığı Akıncı Üssü davasında savunmasını tamamladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, FETÖ\'cü olmadığını tekrarlayan Sönmezateş, \"Dilimde tüy bitti. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. FETÖ\'cü değilim. Hiçbir imamın, tarikat şeyhinin önünde diz çöküp, öpmedim. Sosyal demokratım, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm. Beni zorla FETÖ\'cü yapmayın. İftiralara, yalana, boyun eğmeyeceğim. 115 bin yıl yatarım ama FETÖ\'cü olarak buradan çıkmam. Özellikle müşteki avukatları tarafından bu darbenin FETÖ\'cüler tarafından yapıldığı kesin, belli. \'Gülen\'e terör örgütü başı diyebilir misiniz\' diye değişik sorular soruluyor. Evet diyebilirim, daha fazlasını da diyebilirim. Peki siz bir bakan ya da bakanın oğlu rüşvet aldığında siz buna \'hırsızlık der misiniz? Ben derim siz diyemezsiniz. Derseniz Sincan\'a yanıma gelirsiniz\" diye konuştu.

ŞİRİN ÜNAL\'IN LİSTESİNDE VARIM

Bir dönem Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı yaptığını ve bu dönemde FETÖ\'cüleri isim isim bildirdiğini anlatan Şahinateş, \"Ben MİT\'in listesinde yokum. Genelkurmay listesinde yokum. Ama Şirin Ünal\'ın listesinde varım. Benim ismimi Şirin Ünal\'a verenler Konya\'dan iki astsubay ve bazı nedenlerle terfi ettirilmeye Murat Mocan\" dedi.

OLAY YERİNDE BİZE AİT OLMAYAN SİLAH VAR

Muğla\'ya, aldığı emir gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı güvenli bir şekilde Ankara\'ya götürmek için gittiğini ve bunu Genelkurmay Çatı Davası\'ndaki ifadesinde terörle mücadele harekatı kapsamında yaptığını söyleyen Şahinateş, \"Orada bize ait olmayan olay yerinde bir silah var. Polis de bunu kabul ediyor. Bize ait olmayan kovanlar var. 02.00\'a ait kamera görüntüsüne ulaşılamıyor. Dalamanda da kamera görüntüleri yok. Var ama ulaşılamıyor. Bunları ben söylemiyorum dava dosyasında var. Otelin güvenlik kamerasının fişi çekilmiş. Sonuç olarak önemli kameralarını görüntülerine ulaşılamıyor. Bizim dışımızda giden helikopterlere yönelik bilgi yok\" diyerek olayın kendisinin de anlayamadığı bir kumpas olduğunu ileri sürdü.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve düşürüldüğü durum nedeniyle Türkiye\'de kazanabileceği bir dava olmadığını söyleyen Sönmezateş sözlerini, \"Bundan sonra konuşmayacağım. Sorulan soruları da yanıtlamayacağım. Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Suskunluğum başlıyor\" diyerek tamamladı.

