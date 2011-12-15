-Sönmez Atasoy vefat etti ISPARTA (A.A) - 15.12.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, oyuncu Sönmez Atasoy'un gece saat 00.15'de kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Prof. Dr. Sezer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atasoy'un beyin fonksiyonlarının yanıt vermemesi nedeniyle bir süredir Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunduğunu belirterek, ''Sönmez Atasoy, saat 00.15'de kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz gereken müdahaleyi yaptılar'' dedi. ''Sakarya Fırat'' dizisinin çekimleri için Isparta'da bulunan Sönmez Atasoy, 8 Aralık'ta çekimlere ara verildiği sırada göğüs ağrısı şikayetiyle SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı.