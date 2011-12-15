T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sönmez Atasoy vefat etti ISPARTA (A.A)

15 Aralık 2011 10:02

-Sönmez Atasoy vefat etti ISPARTA (A.A) - 15.12.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, oyuncu Sönmez Atasoy'un gece saat 00.15'de kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Prof. Dr. Sezer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atasoy'un beyin fonksiyonlarının yanıt vermemesi nedeniyle bir süredir Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunduğunu belirterek, ''Sönmez Atasoy, saat 00.15'de kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz gereken müdahaleyi yaptılar'' dedi. ''Sakarya Fırat'' dizisinin çekimleri için Isparta'da bulunan Sönmez Atasoy, 8 Aralık'ta çekimlere ara verildiği sırada göğüs ağrısı şikayetiyle SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24