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Yaşam

Sönmez Atasoy hayatını kaybetti

Ünlü Oyuncu Sönmez Atasoy geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir haftadır

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Ünlü Oyuncu Sönmez Atasoy geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir haftadır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.



Geçtiğimiz Perşembe günü Isparta'da çekimleri süren 'Sakarya Fırat' adlı dizinin setinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle Şevket Demirel Kalp Merkezi'nde tedaviye alınan oyuncu Sönmez Atasoy bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteydi. Bir süre durumunda değişiklik gözlenemeyen Atasoy'un böbreklerinin olumsuz sinyaller vermesi üzerine önceki gün diyalize bağlanması kararlaştırılmıştı. Ünlü oyuncu yarısında fenalaştı. Yoğun bakım ünitesinde kalbi duran Sönmez Atasoy doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Hastane yönetiminin Sönmez Atasoy'un ölümüyle ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.


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