Song'un son hali görenleri üzdü

Galatasaray'ın eski futbolcusu Rigobert Song'un son hali ortaya çıktı. Çok zayıfladığı görülen Kamerunlu, sevenlerini üzdü.

2 Ekim'de geçirdiği beyin kanaması sonrası komaya giren ve geçtiğimiz günlerde hayati tehlikeyi atlatan Song rahatsızlığının ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı.



Fransa'da tedavi gördüğü hastanede fotoğrafı çekilen Kamerunlu yıldızın tanınmayacak kadar değiştiği görüldü. Aşırı kilo kaybeden Song'un son halini gören sevenleri şaşkınlık geçirse de sağlık durumunun gittikçe iyiye gitmesi herkesi sevindiriyor.



Rigobert Song, kariyerinde Liverpool, West Ham, Galatasaray, Lens, Trabzonspor takımlarında forma giymişti.