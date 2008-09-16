Song şampiyonluğa inanıyor



Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncusu Rigoberto Song, taraftarlarda ve yöneticilerde oluşan şampiyonluk havasının takıma yansımaya devam ettiğini belirterek, şampiyonluk hedefine ulaşabilecek güçte olduklarını söyledi.



Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Rigoberto Song, Beşiktaş karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Bana göre rakibimiz karşısında gayet iyi oynadık. Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında oynadık. Onların potansiyellerini hepimiz biliyoruz. Rakibimiz karşısında 3 puanı almayı çok istedik ama olmadı. Beşiktaş gibi bir takımdan da 1 puan almak fena sayılmaz" diye konuştu.



Savunma oyuncularının ortaya koyduğu iyi performansı sadece defansta görev yapan oyunculara bağlamamak gerektiğini belirten Song, "Savunmanın iyi oluşunu bana, Egemen'e, Cale'ye ve Serkan'a bağlamamak lazım. Biz takım halinde iyi savunma yapmaya başladık. Bunu da günden güne ilerletiyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Şimdi yapmamız gereken hücum hattında da daha dayanıklı daha agresif davranarak bu performansı öte noktalara taşımak" dedi.



Song, geride kalan 3 haftayı değerlendirerek, "Olumsuz şeyler değil, olumlu şeyler söylenmesi gerekiyor. Şimdiye kadar işi iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Cuma günü Denizlispor ile deplasmanda önemli bir müsabaka oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Kapasitemizin farkındayız ve bu kapasitemizi de giderek üst noktalara taşamaya başladık. Ben performans olarak iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Durumundan gayet memnunum" şeklinde konuştu.



Camiadaki şampiyonluk beklentisini bildiklerini belirten Kamerunlu oyuncu, "Taraftarlar ve yöneticilerin şampiyonluk havası bize de yansımaya devam ediyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bunun farkındayız ve onların desteğinden çok memnunuz" açıklamasını yaptı.









