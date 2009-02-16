Song: Ders çıkarmalıyız



Trabzonspor'un Kamerunlu defans oyuncusu Rigobert Song, Beşiktaş maçından ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Kamerunlu futbolcusu Rigobert Song, Beşiktaş maçını bir ders olarak görüp bundan sonuç çıkarmak zorunda olduklarını söyledi.



Song, Beşiktaş'ın kendileri karşısında istekli olacağını bildiklerini belirterek, ''Çünkü onlar sahalarında hep böyle oynuyorlar. Ayrıca bizi takip eden rakiplerin puan kaybetmesinin de Beşiktaş üzerinde etkili olacağını düşünüyorduk. Ama bunlara rağmen aldığımız sonucun tatmin edici olduğunu düşünüyoruz. Takımda panik havası yoktu. Ama buradaki atmosferden doğan bir durum söz konusuydu'' dedi.



Ligin ikinci yarısının başından beri oynadıkları maçlarda sürekli olumlu işler yaptıklarını ifade eden Song, ''Bizi ciddiye almayan, bizi küçümseyen her rakibe de zorluk çıkartmaya devam edeceğiz. Zaman zaman böyle dişe diş maçlar oynayacağız'' diye konuştu.



Maç öncesi yaptıkları toplantılarda kimin hangi futbolcuyu alacağını konuştuklarını kaydeden Song, ''Bu toplantılarda benim duran toplarda Cisse'yi alacağım yazılıydı. Maçın başından itibaren ben sürekli benzeri pozisyonlarda Cisse'yi tuttum. O pozisyonda da onu kontrol etmekle meşguldüm. Bobo'yu gol pozisyonunda boş görünce ben de şaşırdım. Yetişmek için hamle yaptım, ancak yetişemedim. Orada Bobo'dan sorumlu ben değildim. Oyun içinde yapılan değişikliklerden sonra bu toplardaki paylaşım biraz değişiyor. Bobo ve Delgado oyuna girdikten sonra bu paylaşımı belirlememiz gerekiyordu. Ben sorumlu olduğum oyuncuyla birlikteydim. Samimiyetle söylemem gerekirse Bobo'yu kim marke etmeliydi, bunu bilemiyorum. Bütün hücumcuları ile üzerimize gelen bir takım vardı. Biz de geriye yaslandık ve tamamen üzerimize geldiler'' şeklinde konuştu.



Ligde başarılı olmak ve başa güreşmek için bu tür maçlara kendilerini alıştırmak zorunda olduklarını vurgulayan Song, ''Bu maçları bir ders olarak görüp sonuç çıkarmak zorundayız. Artık bu maç geride kaldı ve önümüzdeki Denizlispor maçını düşünmeye başlayacağız'' dedi.

