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SONER YALÇIN SUSMA HAKKINI KULLANDI İSTANBUL (A.A) 

16 Şubat 2011 17:35

-SONER YALÇIN SUSMA HAKKINI KULLANDI İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Odatv'nın yöneticisi Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin susma haklarını kullandıkları belirtildi. Alınan bilgiye göre, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Odatv'nin yöneticisi Soner Yalçın ile Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pehlivan'ın, poliste susma haklarını kullanarak, soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet savcısına ifade verecekleri öğrenildi. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinden ele geçirilen belge, doküman ile bilgisayar kayıtlarının da Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğünde incelenmesinin sürdürüldüğü ifade edildi. Poliste 4 günlük gözetim süreleri bulunan zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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