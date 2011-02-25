-SONER YALÇIN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın'ın tutukluluğuna itiraz edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Yalçın'ın eski eşi ve avukatı Feza Yalçın, nöbetçi olduğu hafta tutuklama kararı veren İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu. Dilekçede, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile birlikte 18 Şubatta tutuklanan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın'ın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanması istendi. Talep, aynı mahkemenin heyetince değerlendirilecek.