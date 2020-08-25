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Soner Yalçın: Yolculuk yapmak şart yeni keşifler için, yine buluşacağız

"33 yıllık gazetecilik aşkı yüzünden başıma gelmeyen kalmadı"

Soner Yalçın

25 Ağustos 2020 09:05

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Bu bir yılda daha neler yaşamadım ki; iktidara yakın gazetelerde-televizyonlarda ismim sık sık gündeme getirildi. Hakkımda yazmadıkları- söylemedikleri yalan-iftira kalmadı. Hiç utanmadılar. Uzatıp canınızı sıkmayayım. Hele bunlarla karşınıza çıkmayı hiç istemezdim. Yolumdan dönmedim, durmaya da hiç niyetim yok; yine buluşacağız" düşüncesini dile getirdi. 

Yalçın, "Ben dayanıklıyım. 33 yıllık gazetecilik aşkı yüzünden başıma gelmeyen kalmadı; ölüm tehditleri aldım, işkenceli sorgulardan geçtim, onlarca kez yargılandım, iki yıl hapis de yattım. Yolumdan dönmedim; durmaya da hiç niyetim yok. Hep gerçekleri yazdım. Yazmaya da devam edeceğim… Bazen. Enerji toplamak, okumalar yaparak ufku genişletmek lazım, yeni insanlar tanımak gerek…Yani: Yolculuk yapmak şart yeni keşifler için.  Kuşkusuz kaybolmayacağım. Yine buluşacağız." ifadesini kullandı. 

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