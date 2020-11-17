Soner Yalçın: Vaniköy Camii'nin yakılmasıyla, Erdoğan'ın reform getireceklerini açıklaması arasında nasıl bağ var?

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Çengelköy'de Vaniköy Camii'nin yanması ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk sisteminde reform açıklamalarının arasında bağ olduğunu belirtti.

Yalçın yazısında, "Zaman içinde değişen eklektik mimarisiyle Vaniköy Camii, 'değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' anlayışının somut örneğidir… Erdoğan'ın reform isteği zorunluluktur; sorunlarınızı öznel değil ancak nesnel hakikatle çözebilirsiniz; kendinizi ve size bağlı kitlenizi İslami sözlerle coşturarak değil. Yoksa… 'Kadızade gettosu' ve son cami gibi yok olursunuz. Bu arada… Meslektaşlarımın anlayamadığı 'gözün farklılığından' kasıt, analitik bakış açısıydı!" ifadesini kullandı.