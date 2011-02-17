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Soner Yalçın susma hakkını kullanıyor

Gazeteci Soner Yalçın, polislere savcılıkta ifade vereceğini söyledi.

17 Şubat 2011 02:00

T24 - "Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Odatv’nin sahibi gazeteci-yazar Soner Yalçın ve internet sitesinde çalışan Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pehlivan, susma haklarını kullanarak, poliste ifade vermedi.



Soner Yalçın’ın avukatı Hasan Fehmi Demir, “Gözaltı kararının neye dayandığıyla ilgili genel bir açıklama dışında bilgi alamadık. Soner Yalçın kamuoyunca bilinen bir isim. Bu şekilde yapılan gözaltı uygun değil. TİB Başkanı üçlü kararnameyle atanması gerekirdi ama buna uyulmadı. Dolayısıyla dinlemeler hukuksuz. Bugün savcılıkta ifade vereceğiz” dedi. Ayhan Bozkurt’un avukatı Tugay Topbaş ise “Teknik takibe takıldı mı?” sorusuna “Soner Bey’le ben de takılabilirim. İçerik ne? Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuşmak suç mudur? Soner Bey, TV yayını için ekipmanları temin etmişti. Kısa sürede yayına geçecekti. Serbest kalırsa mutlaka devam edecektir” dedi.


CD’leri evde kopyalamadılar

Gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatı Hüseyin Ersöz de müvekkilinin emniyette susma hakkını kullanacağını söyledi. Barış Terkoğlu’nun tek kişilik bir hücrede tecrit edildiğini, yasak sorgu usullerinden olan yorma işlemine maruz kaldığını öne süren Hüseyin Ersöz, şöyle konuştu: “Barış, Odatv internet sitesinde Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili çelişkiler üzerine yazılar yazıyordu. Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili de kitap yazıyordu. Bu nedenlerle gözaltına alınmış olabilir. Kitap hafta sonu bitecekti. Gözaltı sırasında bilgisayarındaki kitap yazıları da alındı. 600 CD’ye el konuldu. Bunları emniyette kopyaladılar. Bu hukuki değil.” 
 


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