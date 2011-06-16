-SONER YALÇIN SAVCILIKTA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Soner Yalçın, savcılıkta ifade verdi. Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden bir ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Yalçın'ın, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu tarafından ifadesi alındı. Yazdığı bir kitapla ilgili olarak bilgisine başvurulduğu öğrenilen Yalçın, daha sonra aynı ring aracıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine götürüldü.