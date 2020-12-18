Soner Yalçın: Odatv'ye 371 bin lira ceza kestiler, hesapları öyle didiklediler ki dava giderlerine baktılar!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, vergi müfettişlerinin incelemelerinin ardından Odatv’ye 371 bin lira ceza kesildiğini yazdı.

Yalçın, “Odatv dosyalarını/hesaplarını öyle didiklediler ki, örneğin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi/UYAP'a girip, tüm dava giderlerine baktılar! Hiçbir şirkete bu tür bir inceleme yapılmamıştır; görülmüş şey değildi! Mesele şuydu; ceza kesme beklentileri o kadar büyüktü ki, usulsüzlük bulamadıkça araştırmayı genişlettiler! 'Nasıl yaparız da ceza keseriz' diye çabaladılar." görüşünü savundu.

Yalçın, "Sonuçta, Odatv'ye 371 bin lira ceza kestiler. Etimiz ne, budumuz ne?Bunun 132 bin lirası Google reklam faturaları içindi! Aslında Google haber sitelerinden fatura istemiyor. Ama biz bu gelirimizi gösterip, devlete vergimizi verdik. Diyeceksiniz ki, cezayı neden kestiler? Efendim, fatura bir ay sonra kesilmiş! Yılda 12 fatura kesip ödeme yapmışız. Ama “Takdir yetkimizi kullanıyoruz” dediler! Bitmedi… Nihat Genç, Odatv'de yazdığı bir yazı sebebiyle tazminata mahkûm oldu. Yazı insanlarının ekonomik durumu belli; Nihat Genç'in para cezasını Odatv ödedi. Vergi müfettişleri dedi ki; 'Ödeme yasal değil.' Yahu nasıl yasal değil? Nihat Genç, Odatv yazarı, Odatv'de yazdığı makale sebebiyle ceza almış, başka bir yerde yazmış değil ki? Veya Nihat Genç yazı dışında başka sebeple ceza almış ve bunu Odatv ödemiş değil ki? 'Bizce böyledir' deyip, 39 bin lira ceza kestiler!" ifadesini kullandı.

Yalçın, "Sonuçta aynı ödeme için hem kasadan 250 lira, hem kredi kartından 250 lira çekilmiş gibi en ince ayrıntısına kadar inceleme yapılıp toplamda 371 bin lira ceza kestiler. Odatv'nin başına gelenler destan olur." düşüncesini dile getirdi.

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