Soner Yalçın: Mültecilik savaş gibi zorunluluklardan doğar; bizim safımız daima onların yanında durmaktır, insanlıktır bu…

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Türkiye’de yaşanan ‘mülteci’ tartışması ile ilgili “Mültecilik savaş gibi zorunluluklardan doğar. Bizim safımız vatanından yurdundan öksüz mültecilerin daima yanında durmaktır; insanlıktır bu…” dedi.

Türkiye’nin gündeminde Afgan mültecilerin bulunduğunu yazan Yalçın, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısının 3 milyon 664 bin 873 olduğunu belirtti.

“Mültecilik savaş gibi zorunluluklardan doğar” diyen Yalçın, yazısına özetle şöyle devam etti:

"Giriş çıkış sayısı her geçen gün artıyor…

Bu kadar göçmenin ülkemize girişi niçin engellenmiyor?

Ya da şöyle sorayım:

Yoksa, göçmen girişi engellenmek istenmiyor mu? Öyle ya ülke sınırları bu kadar da kolay geçilemez herhalde… İşin içinde ne var?

İktidar aralıklarla şu sözü sarf ediyor:

-‘Avrupa'nın Çin'i olacağız!’

Cümlenin açılımı şu:

Ucuz emek gücüne dayalı üretim yapacağız!

Gerek ekonomik kriz gerek daha fazla kâr beklentisi işvereni ucuz, güvencesiz göçmen iş gücüne yöneltiyor. Türk emek gücü artık pahalı bulunuyor çünkü…

Bizim safımız vatanından yurdundan öksüz mültecilerin daima yanında durmaktır; insanlıktır bu…"

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