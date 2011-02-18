-SONER YALÇIN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan Yalçın, ''Ergenekon örgütüne üye olmak'', ''Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek'' ve ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri elde etmek ve yayınlamak'' suçlarından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yalçın ile birlikte adliyeye sevk edilenlerden Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu da mahkemeye gönderilmiş, editör Ayhan Bozkurt ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.