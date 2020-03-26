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Koronavirüs

Soner Yalçın: Her tartışmayı “komplo teorisi” diyerek hararetle bastıranlardan kuşku duymaya başladım

"Öncü aydın olmak zahmetli iş…"

26 Mart 2020 10:21

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin,"Her yeni bilgiyi, her tartışmayı 'komplo teorisi' diyerek hararetle bastıranlardan kuşku duymaya başladım.Yahu! Düne kadar FETÖ hakkında yazılan gerçeklere de 'komplo' denmiyor muydu?" yorumunu yaptı. 

Yalçın, "Evet son dönemde ilgimi, küreselci resmî görüşten farklı düşünenleri 'komplocu' diye itibarsızlaştırmak isteyen popülist çevreler çekmeye başladı.Kim bu gürültücü takım? Bakınız: 'Düşün' ihracatçısı ülke değiliz; sadece ithalatçıyız! 'Sorgusuz- sualsiz' sert bir keskinlikle tercümeler savunuluyor; küresel medyanın yazdıkları tekrarlanıyor. Şüphe duymayı tümden unuttuk." ifadesini kullandı. 

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Tek 'soru'muz yok. İnsanımız 'yapay zekâya' dönüştürüldü; verileni tekrarlayan! Öğretmeni kalmadı çünkü; aydın bilim insanını yok ettiler.Fikren yoksullaştırıldı insan; imaja-algıya yenik düşürüldü.

 Ekranlarda görünenlerin, basında yüceltilenlerin tek bilgi kaynağı salt 'ders kitapları!' Tarih gösterir ki, bilimin gelişime set çeken hep üniversiteler oldu! (Ki bu yazdığımı bile kavramayıp hakaret mailleri gönderecek öğretim üyelerine sahibiz artık! Yürüyecek çok zorlu yolumuz var…)

Sonuçta:

Öncü aydın olmak zahmetli iş…

Öncü aydın olmak, yalnızlık demek; her türlü hakarete-saldırıya maruz kalmak demek.

Ama… Öncü aydın bunları göğüsleyendir.

Israrla farklı bakacağız; dayatılanı hep sorgulayacağız; “komplocu virüslerin” tuzağına düşmeyeceğiz…

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Soner Yalçın son kitabı "Kara kutu" uzmanlık dalı dışında bilgiler verdiği ve sağlık profesyonellerini hedef gösterdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. 

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