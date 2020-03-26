Soner Yalçın: Her tartışmayı “komplo teorisi” diyerek hararetle bastıranlardan kuşku duymaya başladım

Her farklı görüşe “komplo” diyenlerin fikir dünyasına tek katkıları yok. Sadece güvenli yaşamayı tercih için nakarat söylüyorlar.
Öncü aydın olmak zahmetli iş…
Öncü aydın olmak, yalnızlık demek; her türlü hakarete-saldırıya maruz kalmak demek.
Ama… Öncü aydın bunları göğüsleyendir.
Israrla farklı bakacağız; dayatılanı hep sorgulayacağız; “komplocu virüslerin” tuzağına düşmeyeceğiz…
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Soner Yalçın son kitabı "Kara kutu" uzmanlık dalı dışında bilgiler verdiği ve sağlık profesyonellerini hedef gösterdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.