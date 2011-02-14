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SONER YALÇIN GÖZALTINA ALINDI  İSTANBUL (A.A)

14 Şubat 2011 20:56

-SONER YALÇIN GÖZALTINA ALINDI  İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Odatv yöneticisi gazeteci Soner Yalçın gözaltına alındı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca Soner Yalçın'ın Levent Sülün Sokak'ta bulunan evinde yapılan aramaların tamamlanmasının ardından Yalçın hakkında gözaltı işlemi yapıldı.  Polislerin nezaretinde araca bindirilen Yalçın, aramaları izleyen gazetecilere el salladı. Evden çıkarılan bir çuval dolusu belge de Yalçın'ın bindirildiği aracın bagajına konuldu.  Yalçın'ın evden çıkarılması sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. 

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