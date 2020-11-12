Soner Yalçın: AKP'nin 'alfabeye' ihtiyacı var; sorunları okuyamıyor çünkü

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine eski AKP'li bakan Naci Ağbal'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın getirilmesine ilişkin olarak, "AKP'nin 'alfabeye' ihtiyacı var; sorunları okuyamıyor çünkü" yorumunu yaptı.

Yalçın yazısında, "Yaşanılan finans ağırlıklı ekonomik krizin sebebi kim? Erdoğan mı? Berat Albayrak mı?Çemberin içinde ya da dışında olan kim? Çemberin içinde olup, kafası dışarıda olan kim?-Peki, Uysal ile Ağbal'ın farkı ne? Peki, Albayrak ile Elvan'ın farkı ne? Mesele kişi değil, çember/sistem değil mi? Ağbal ve Elvan neyi temsil ediyor? Ekonomideki kafa karışıklığını-kararsızlığı ortadan kaldırmak için mi göreve getirildiler?" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Gerçek şu ki: Çemberin/ sistemin çizdiği sınırlar içinde kalarak çözüm üretebilir mi? Hayır… Çemberin/ sistemin çizdiği sınırlar için yaşayıp, nimetlerinden yararlanıp ancak buna 'İslam soslu' muhalefet yaparak çözüm üretebilir mi? Hayır…Sorunun kaynağı kişiden çok, çemberin/sistemin ta kendisi değil mi? Temel mesele artık köklü çözüm. Bu sebeple AKP'nin “alfabeye” ihtiyacı var; sorunları okuyamıyor çünkü. Erdoğan'ın en güvendiği yakınını/damadını hazine ve maliyenin başına getirmesi krizi ortadan kaldırmadığını gördük… Dün, akraba/damat gelsin… Bugün, tecrübeli isimler-politikacılar gelsin… Oysa sorun, kafada…" görüşünü savundu.