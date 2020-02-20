Soner Sarıkabadayı'nın Edis'e açtığı davada karar

PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis’e açtığı tazminat davası karar bağlandı.



Hürriyet'in haberine göre; mahkeme karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve 'kelepçe sözleşme' niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

Ne olmuştu?

Edis 2014’te Soner Sarıkabadayı’nın şirketinden çıkardığı Benim Ol şarkısı ile üne kavuştu. Sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016’da başka müzik şirketine transfer oldu.



Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı “Vefasız” diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis’i mahkemeye vermişti.