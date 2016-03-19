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Sondaj yaparken dinamit patladı; 4 kişi hayatını kaybetti

Düzeneğin patlama sebebi belirlenemedi

19 Mart 2016 22:32

Konya'nın Çumra ilçesinde sondaj çalışması sırasında sıkışan borunun çıkarılması için yerleştirilen dinamitli düzenek patladı. Patlamada baba ve 3 oğlu hayatını kaybetti.

Habertürk’ten Zafer Samacı’nın haberine göre, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Satar, oğulları Fetih, Ahmet ve Metin Satar'la birlikte tarlada sondaj çalışması yaptığı sırada borulardan bir tanesi sıkıştı. Hasan Hüseyin Satar konteyner içinde sıkışan boruyu çıkartmak için dinamitle özel bir patlayıcı düzeneği kurdu.

Düzenek belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çıkan yangında Hasan Hüseyin Satar ile oğlu Ahmet Satar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Metin ve Fetih Satar ise kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamadı. Yangının söndürülmesinin ardından Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yapabildi.

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