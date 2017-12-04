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Sondaj yaparken BOTAŞ'ın doğalgaz ana hat borusunu deldiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması için sondaj yapan makine, BOTAŞ’ın doğalgaz ana hat borusunu deldi

04 Aralık 2017 16:58

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması için sondaj yapan makine, BOTAŞ’ın doğalgaz ana hat borusunu deldi. Sanayi kuruluşlarına geçici bir süre doğalgaz verilmezken, delinen doğalgaz ana hat borusunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. 
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünce yapılan Samsun-Ankara hattı yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışmalarını Çorum\'da yapan yüklenici firma merkeze bağlı Sazdeğirmeni Köyü\'nde dün zemin etüt çalışması gerçekleştirdi. Sondaj makinesi ile yapılan çalışma sırasında makinanın bıçağı BOTAŞ\'a ait doğalgaz ana hat borusunu deldi. Bir anda gaz çıktığını fark eden operatör hemen makinayı durdurdu.
Ekipler jandarma, 112, itfaiye ve BOTAŞ\'a haber verdi. BOTAŞ ekipleri boru hattındaki gaz akışını kesti. Gazın tamamen boşalmasının ardından ise bu gün hasar gören borunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Çorum Gaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, kent merkezine doğalgazın tamirat çalışmaları tamamlanana kadar izole edilen iletim hattı içerisindeki stok gazdan verileceğini belirterek sanayi kuruluşlarına ise geçici bir süre doğalgaz verilemeyeceğini söyledi.

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