Sondaj makinesine sıkışan işçi öldü 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, arazide kuyu açarken dengesini kaybedip, üzerine düştüğü sondaj makinesinde sıkışan Hacı Murat Bağlıoğlu (60), yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi\'nde arazide sondaj çalışması yapan özel bir firmanın Hacı Murat Bağlıoğlu, bir anda dengesini kaybedip, sondaj makinesinin üzerinde düştü. Makineye sıkışan Bağlıoğlu\'nun mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Bağlıoğlu\'nun, yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hacı Murat Bağlıoğlu\'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi.



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