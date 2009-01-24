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Kültür-Sanat

'Sonbahar'a Fransa'dan ödül

Yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Sonbahar" filmi, Fransa'da düzenlenen film festivalinde en iyi film müziği ödülünü aldı.

24 Ocak 2009 02:00

Yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Sonbahar" filmi, Fransa'nın Angers kentinde düzenlenen film festivalinde en iyi film müziği ödülünü aldı.

Yönetmen Özcan Alper, Göteborg Film Festivaline katıldığı sırada, Fransa'daki festivalden ödül kazandığını telefonda öğrendi.

"Sonbahar" filminin müziklerini Ayşenur Kolivar, Yuri Yedcanko, Sumru Ağıryürüyen ve Onok Bozkurt'un yaptığını kaydeden yönetmen Alper, ödülle ilgili düşüncelerini anlatırken, "Filmde daha önce bestelenmiş başka müzikleri de yeniden düzenleyip kullandık" dedi.

Filmin yurt içi ve yurt dışında 9 ödül kazandığını kaydeden yönetmen Alper, "Ödüller tabii sevindirici bir durum. Yeni çalışmalar için insanı motive ediyor, ayrıca yurt içi ve dışında dağıtım ve gösterimleriyle ilgili de kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ve Türk filmlerinin konu olarak işlendiği Göteborg Film Festivali'ne "Sonbahar" filmiyle katılan yönetmen Özcan Alper, daha sonra Hollanda'daki Rotterdam film festivaline de aynı filmiyle katılacak

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