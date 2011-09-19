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Yaşam

Sonbahar yağmuru Çarşamba günü başlıyor

Hafta ortasından itibaren yurdun batı kesimleri yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Hafta ortasından itibaren yurdun batı kesimleri yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı, bugün batı bölgelerde 1 ila 3 derece, salı günü doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak.



Bugün Adana, Osmaniye, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Salı günü  Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Ağrı ve Iğdır’ın yağışlı olması bekleniyor. Çarşamba günü ise tahminlere göre Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, İstanbul’un Avrupa Yakası, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Antalya, Isparta ve Burdur yağışlı geçecek.

Perşembe günü de kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.


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