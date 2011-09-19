Sonbahar yağmuru Çarşamba günü başlıyor

T24

Bugün Adana, Osmaniye, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Salı günü Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Ağrı ve Iğdır’ın yağışlı olması bekleniyor. Çarşamba günü ise tahminlere göre Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, İstanbul’un Avrupa Yakası, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Antalya, Isparta ve Burdur yağışlı geçecek.Perşembe günü de kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.