“Sonbahar” Locarno’dan ödülle döndü

61. Locarno Film Festivali sona erdi. Festivalin yarışma bölümünde yer alan, yönetmenliğini Özcan Alper’in, yapımcılığını Kuzey Film’in yaptığı Sonbahar, katıldığı ilk uluslararası festivalden CICAE (Uluslararası Sanat ve Deneysel Sinema Konfederasyonu) ödülüyle döndü. CICAE 1955’te kurulmuş, Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika’da 28 ülkede 3000 sinemayı kapsayan ağıyla faaliyet gösteren bir organizasyon. Kültürel çeşitliliğin altını çizen filmleri öne çıkarmayı ilke edinmiş konfederasyon, büyük festivallerde keşfettiği filmleri sinema izleyicisiyle buluşturmayı amaçlıyor.



Sonbahar uluslararası basında da yer aldı. Önemli sinema dergilerinden Variety’de Jay Weissberg, filmi, “Sonbahar'da karlı dağların üzerindeki hüzünlü hava, aynı zamanda Türk Sinemasında yeni bir sesin de habercisi” sözleriyle nitelendiriliyor. Screen International’ın yazarı Dan Fainaru ise filmi anlatan makalesinde “Türk yönetmen Özcan Alper, doğayı bir karakter gibi kullandığı bu yavaş ve hüzünlü ilk filmiyle büyük bir yetenek olduğunu kanıtlıyor” ifadesine yer veriyor.



Sonbahar Saraybosna Film Festivali’nde yarıştıktan sonra 21 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Montreal Film Festivali’ne katılacak.

