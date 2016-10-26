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Yaşam

Sonbahar kendini hissettirmeye başlıyor; yağmur geliyor

Sonbahar yağmurları etkisini gösteriyor. İstanbul'da, yarın öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor

26 Ekim 2016 20:23

Bugünkü güneşli hava yarın yerini yağışlı ve daha soğuk bir havaya bırakacak. Meteorolojinin açıkladığı verilerine göre Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Karadeniz Bölgesi bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise güneşli olacak.

 

İstanbul'da yarın hava durumu: Sağanak yağışlı

 

Meteoroloji verilerine göre yarın İstanbul öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. En yüksek hava sıcaklığı 16 derece, en düşük hava sıcaklığı 12 derece olarak tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın hava durumu: Hafif sağanak yağışlı

Başkent'te yarın hava hafif sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece, en düşük sıcaklık 4 derece olarak tahmin ediliyor.

İzmir'de yarın hava durumu: Parçalı bulutlu

İzmir'de yarın hava parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece, en düşük sıcaklık 14 derece olarak tahmin ediliyor.

 

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