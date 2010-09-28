Sonbahar hastalıklar mevsimi mi?

T24- Sonbahar hastalıkların bulaşma ve görülme sıklığını artırıyor. Mevsimi egzersiz yaparak, sağlıklı beslenerek, düzenli uyuyarak, yakın çevrenize ve dostlarınıza vakit ayırarak, işyerinde kısa molalar vererek sağlıklı geçirebilirisiniz.





Mevsim geçişlerinin insanların ruhsal davranışlarını da etkilediğini belirten Memorial Şişli Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. Gürkan Yurteri, insan vücudunun ısı değişimlerine ve yeni koşullara uyum sağlaması için 2 ile 4 hafta gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu söylüyor.



Bunun da sadece yumuşak mevsim geçişleriyle mümkün olduğunu, günümüzde küresel ısınma nedeniyle bu durumun zor gerçekleştiğini belirten Dr. Yurteri, sonbaharın insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında şu bilgileri veriyor:



“Havaların aniden ısınıp soğuması ile ortaya çıkan kısa süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaştırır. Bu durum, vücudun strese girmesine ve savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Hem kolay bulaşması hem de vücudun hassaslaşması özellikle sonbahar-kış döneminde görülen gribal salgınlara yakalamayı da kolaylaştırır. Bu durum kronik rahatsızlıkları olan hastalarda daha sık görülür.”



Hastalıklardan korunmak için bunları yapın



Dr. Yurteri, sonbaharda hastalanmamak için yaşam düzeninin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek şu önerilerde bulunuyor:



• Özellikle el temizliğine özen gösterin. Ellerinizi kurallara uygun şekilde yıkayın, burnunuza ve gözünüze temas ettirmemeye özen gösterin.





• Kapalı mekânlardan, havalandırması iyi olmayan yerlerden mümkün olduğunca uzak durun.

• Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin. Ne çok ince ne de çok kalın kıyafetler tercih edin.

• Ortam ısısını normal zamanda 25, uyku sırasında 22 derece tutmaya çalışın.

• Artan grip salgınlarında; hastalarla yakın temastan kaçının, aynı ortamda kalmamaya dikkat edin.





• Her yıl düzenli olarak Ekim- Kasım aylarında grip aşısı yaptırın. Şeker, böbrek, akciğer hastaları gibi bağışıklığı zayıflamış kişiler doktor kontrolünde zatürree aşısı da yaptırmalıdır.

• Özellikle ofislerde ve okullarda; kalem, kitap, bilgisayar, bardak gibi özel eşyaları ortak kullanmamaya dikkat edin.





• Mendilleri tek kullanımlık olarak tüketin ve tekrar tekrar kullanmayın.

• Beslenme ve uyku düzenine özen gösterin. Doğru ve dengeli beslenin. Özellikle C vitamininden zengin meyve ve sebzeleri tüketmeye özen gösterin. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmak kaydıyla sıvı tüketiminizi artırın.



Sonbahar depresyonuna dikkat!



“Sonbahar depresyonuna girmemek için enerjinizi artırın” diyen Uz. Dr. Gürkan Yurteri, güneş ışınlarının daha az olduğu sonbahar ve kış aylarında, depresif duyguların da arttığına dikkat çekiyor.



“Özellikle İskandinav ülkeleri gibi kış aylarının çok uzun geçtiği bölgelerde depresyon ve intihar oranları yüksektir. Yaz mevsimi insanların rutin işlerinin azaldığı, doğanın tazelendiği, tatillerin yapıldığı bir mevsimdir. Bu sırada gündüzler uzamış ve rutinden kurtulan insanların iş sonrası kendilerine ayırabildikleri zaman da artmıştır.





Yazın yaşanan tüm bu canlanmaya karşın sonbahar ve kış döneminde tersine bir dönem yaşanır. Gündüzler kısalmaya, havalar değişmeye, güneş yüzünü daha az göstermeye, doğadaki yeşil yerini sarıya bırakmaya başlar. “Hazan” olarak da bilenen bu mevsim, eğilimi olan kişilerde depresyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Depresif duygu durumu, çökkünlük, kaygı ve endişe genellikle kadınlarda daha sık görüldüğünden, sonbahar depresyonu da kadınları daha çok etkilemektedir. Bu nedenle depresyona girmemek için enerjinizi artırmanız çok önemlidir. Bunu, düzenli egzersiz yaparak, sağlıklı beslenerek, düzenli uyuyarak, yakın çevrenize ve dostlarınıza vakit ayırarak, işyerinde kısa molalar vererek, keyif alınan aktiviteleri planlayarak sağlayabilirsiniz.” (ntvmsnbc)



