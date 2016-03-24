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Sevgilisini 'anlık bir öfkeyle öldüren' adama ömür boyu hapis cezası verildi

Cinayettenn sonra silahına sarılan adamın, "Canımdan can gitti. Çok pişmanım" dediği iddia edildi

24 Mart 2016 13:35

Bursa'da bir eğlence mekânında tartıştığı sevgilisi Sonay Demir'i başından vurarak öldüren Emlakçı Güray Uçar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Olaydan hemen önce sosyal paylaşım sitesinde "Bu Sonay, herkese elveda" gönderisini paylaşan Uçar, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu  hapse mahkum edildi.

Haber Türk'ten İsmet Acar'ın haberine göre, 32 yaşındaki Sonay Demir, Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında 11 Kasım 2015'te sabaha karşı birlikte alkol alıp eğlendiği sevgilisi 43 yaşındaki emlakçı Güray Uçar ile tartışmaya başladı. Kıskançlık yüzünden çıktığı belirtilen tartışma sırasında Uçar tabancayla genç kadının başına ateş etti. Sonay Demir'in başından çıkan kurşun, aynı yerde bulunan Ş.M.'yi de yanağından hafif yaraladı. Sonay Demir kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

 

'Kasten tasarlayarak adam öldürmek suçundan' ömür boyu hapis


 

Güray Uçar ise saklanmaya çalıştığı bir zeytinlikte jandarma tarafından yakalandı. Yalova'nın Kadıköy beldesinde oturan Uçar'ın olaydan hemen önce sosyal paylaşım sitesindeki "Bu Sonay, herkese elveda" mesajı dikkati çekti. 

Sonay Demir

Bir süre önce de eşinden boşandığı öğrenilen Güray Uçar'ın Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması tamamlandı. Bir anlık öfke ve kıskançlık ile silahına sarıldığını iddia eden Uçar, son sözünde "Canımdan can gitti. Çok pişmanım" dedi. Uçar, tasarlayarak adam öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi.

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