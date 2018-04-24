SONAR Müdürü: Demirtaş seçime girerse yüzde 15 oy alır

SONAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hakan Bayrakçı seçim anketlerine ilişkin olarak "Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor" dedi. Bayrakçı, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi.

Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı da Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini, Türkiye'nin buna hazır olmadığını belirtti.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:

"Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız çünkü cevap veren kişilerin yüzde 15’i korktuğu için yanlış bilgi beyan ediyor. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor."

''Türkiye Alevi Cumhurbaşkanına hazır değil''

"Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir aday olurdu. Ama Türkiye’de bazı şeyler saplantıdır. Ülke henüz bir Alevi Cumhurbaşkanı’na hazır değildir. Bu şartlar altında Kemal Bey alacağı en iyi oyu alamaz."

''HDP, Demirtaş ile yüzde 15 oy alabilir''

"Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi. Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz."