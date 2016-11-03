SONAR Başkanı'na göre başkanlık sistemini destekleyenlerin oranı kaç?

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın başkanı Hakan Bayrakçı, başkanlık sistemi için yapılacak anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ diyeceklerin oranının yüzde 56 olduğunu söyledi. “AKP’ye yakın şirketlerin anketlerinde de bu durumun net olarak görüldüğünü ve AKP yöneticilerinin bunu bildiğini” ileri süren Bayraktar, “Şu anda anketçiler için zor bir dönem. İnsanlar düşündüklerini net bir şekilde söylemekten çekiniyor. Ben yaptığım bütün anketlerde mutlaka başkanlıkla ilgili de bir soru yöneltirim. Bu anketlerin hiçbirinde yeterli çoğunluk sağlanmadı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Erdoğan’a destekte belli bir artış var ama başkanlığa en yüksek destek yüzde 42-43 seviyelerinde. Erdoğan’a sempati olmasına rağmen başkanlık için yeterli destek yok. Seçmenin yüzde 56’sı başkanlığa kesin karşı” dedi.

"AKP seçmeninin yüzde 30’u hayır diyor"

Aydınlık’a konuşan Bayrakçı, AKP seçmeninin yaklaşık yüzde 30’unun başkanlık seçimine karşı olduğunu ifade ederek “AKP’nin Ege ve Akdeniz bölgesinde, hem kıyılarda hem de iç kesimlerde ciddi bir oyu var. Ancak bu kitle AKP’ye muhafazakar olduğu için değil, AP, ANAP, DYP gibi sağ bir parti diye oy veriyor. AKP’nin iktidarda kalmasını istiyorlar. Mevcut sistemin devamından yanalar. Ama iş başkanlığa gelince tereddütleri var. AKP’nin önce kendi seçmenini ikna etmesi lazım. Ama o da kolay değil” diye konuştu.

Yazı tura atacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık için en uygun dönem olduğunu düşündüğünü vurgulayan Bayrakçı, Erdoğan ve AKP’nin risk alıp referanduma gidebileceğini bildirdi. Bayrakçı şu görüşleri savundu:

“Eğer Meclis’te 330 oy bulunup referandum olanağı ortaya çıkarsa Erdoğan ve AKP son bir hamle ile yüzde 50’yi aşabilmeyi deneyecek. Bu riski alırlar mı? Alırlar. AKP bugüne kadar 5 Genel Seçim, 4 yerel seçim kazandı. Ayrıca bir referandumdan galip çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de başarılı oldu. Şu anda bu ruh haliyle hareket ediyor. Bir anlamda yazı tura atacak.”

Bayrakçı, AKP’nin referandumda yenilgiye uğraması durumunda bunun artçı sarsıntılarının gelebileceğini de ifade etti.



"Erken seçim için düğmeye basar"

AKP’nin Meclis’te 330’u bulamaması durumunda erken seçime gidip gitmeyeceğine ilişkin soruyu Bayrakçı şu yanıtı verdi:

“Erdoğan ve AKP Meclis’te sonuç alamazsa erken seçimi gündeme getirecektir. CHP ve MHP genel başkanları değişmediği sürece şansı yüksektir. MHP böyle bir seçimde baraj altında kalabilir. Ekonomik kriz nedeniyle AKP’den kaçanlardan yüzde 1-2 oy alamazsa işi zor olacaktır. HDP zaten barajın altında. MHP de baraj altında kalırsa Erdoğan seçim için düğmeye basar. AKP’nin iktidar saltanatının asıl nedeni karşısındaki liderlerdir.”



“Bahçeli MHP'yi peşinden sürükleyemez”

Bahçeli'nin başkanlık için AKP’ye destek vermesinin yeterli olmadığını da kaydeden Bayrakçı, "MHP’de başkanlığa tepki yüksek. Bahçeli başkanlığa destek verse de MHP’yi arkasından sürükleyemez. Bahçeli’nin MHP içindeki etkisi sınırlı. Anketlerde bu açıkça görülüyor. MHP seçmeninin çok büyük çoğunluğu AKP’ye karşı. Başkanlığa destek verecek MHP’lilerin oranı yüzde 30’u geçmez. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu durumun farkında olduğunu sanıyorum” dedi.

Bayrakçı “idam tartışması”nın MHP seçmenini etkilemek için gündeme getirilip getirilmediği sorusuna da “MHP tabanının kararında çok etkili olmaz. MHP tabanı eskisi gibi değil. Çok değişti” yanıtını verdi.