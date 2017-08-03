SONAR Başkanı: Meral Akşener, yüzde 20 oy alır

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın başkanı Hakan Bayrakçı, "Meral Akşener’in yeni partisinin de dahil olacağı seçimde AKP’nin en fazla yüzde 42 oranında oy alabileceğini" savundu.

Bayrakçı kulislerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen İlhan Kesici’nin aday olması halinde yüzde 52-53 ile seçimi kazanacağını öne sürdü.

Sözcü’nün haberine göre, KRT yayınında konuşan Bayrakçı, “Akşener’in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum” diyen ve seçime girmesi halinde yüzde 20 civarında oy alabileceğini savundu.

"Yüzde 51’le İlhan Kesici alır"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına CHP, Akşener, HDP ve farklı bir aday daha çıkması halinde birinci turda yüzde 42’yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan’ın olması durumunda Kesici’nin seçimi yüzde 52-53’le kazanabileceğini savundu.

Kesici’nin kaybetse bile yüzde 49’da kalacağını öne süren SONAR Başkanı, “Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar” dedi.