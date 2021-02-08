SONAR anketi: AKP ile MHP’nin oy toplamı yüzde 50 sınırında

SONAR Araştırma şirketinin anketine göre AKP ve MHP, toplamda 49,8 oranında oy alıyor.

Şirketin kurucusu Hakan Bayrakçı, TV 100’de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, AKP yüzde 39,3, MHP yüzde 10,5 oluyor. CHP yüzde 22,6, İyi Parti yüzde 13,1, HDP yüzde 10,2, Saadet Partisi ise yüzde 1,2 olarak kayda geçti. BBP ise yüzde 1,1 oya sahip.

Katılımcılara "en güvenilen siyasetçiler"in de sorulduğu ankette, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 42,6’yla ilk sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14,2’yle ikinci sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 10,3, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7,2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1,9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 6,2’de kaldı.

Memleket Partisi’nin kurucu Muharrem İnce yüzde 2,6, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzde 2, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 5,1 seviyesinde kaldı.

"Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 43,1'le ilk sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13,7 ile ikinci sırada yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 9,7 ile üçüncü sırada yer aldı.