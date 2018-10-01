T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Mehmet Uslu'ya, vefasızlık

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- İSTANBUL'da akciğer kanseri tedavisi sürerken yaşamını yitiren oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi

01 Ekim 2018 19:37

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- İSTANBUL\'da akciğer kanseri tedavisi sürerken yaşamını yitiren oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Uslu\'nun cenaze törenine sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.
Akciğer kanseri tedavisi gören sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Uslu (57), rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi\'nde pazar günü yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Uslu\'nun cenazesi bugün memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı\'nda kılınan cenaze namazının ardından da Nasreddin Hoca Mezarlığı\'na defnedildi.
Cenaze törenine Uslu\'nun ailesi, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sanat camiasından hiçbir ismin cenazeye katılmaması ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla MEMİŞAKŞEHİR Konya DHAMehmet UsluKonya AkşehirUsluAkciğerMaltepe Devlet HastanesiNasreddin Hoca MeydanıNasreddin Hoca MezarlığıCenazeAkşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga YuvalıSanatFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24