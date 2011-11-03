Son yılların en tehlikeli virüsü

T24 - Windows kullanıcıları yeni çıkan ve Office dokümanlarındaki açığı kullanan bir virüsün tehdidi altında.



Eski tehlikeli yazılımlar bulaştığı bilgisayardaki sistem dosyalarına zarar verirdi. Yeni nesil virüslerse önemli bilgileri bulup bunları kullanıcıya fark ettirmeden geliştiricilerine yolluyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve İran’daki nükleer santrali ele geçiren Stuxnet’ten sonraki en tehlikeli virüs bilgisayarları tehdit etmeye başladı.



Windows’taki açıkları kullanarak bilgisayarla bulaşan Duqu adeta dijital bir ajan gibi çalışıyor. Symantec’in ortaya çıkardığı Duqu ele geçirdiği bilgisayardaki istihbarat ve önemli bilgileri topluyor. Özellikle devlet daireleri, istihbarat birimlerini hedef alan Duqu’yu durdurmak şimdilik bir çözüm yolu da yok.



Techno-labs'in derlediği habere göre Sorunun bir numaralı muhatabı olan Microsoft bugün yaptığı açıklamayla Duqu’nun farkında olduklarını ve bir çözüm aradıklarını duyurdu. Microsoft Word dosyaları sayesinde bilgisayarlara bulaşan Duqu Fransa, İsveç, Hindistan, Ukrayna, Sudan ve Vietnam’a saldırı da bulunuyor.

Biraderi Stuxnet



Güvenlik uzmanları Duqu’nun kaynak dosyaları içerisinde Stuxnet’e ait kodlar bulduklarını belirtti. Peki, Duqu’yu ve Stuxnet neden diğer virüslerden daha tehlikeli. Stuxnet ve Duqu gibi bir virüsü geliştirmek için 60 kişilik hacker grubunun en az 6 ay boyunca kod yazması gerekiyor.



Kendi yapay zekalarına sahip olan bu virüsler bulaştıkları bilgisayarları tarayıp kişisel bilgilerinizi tıpkı bir istihbarat uzmanı gibi toparlıyor. Duqu gibi bir virüsü geliştirmek için ise milyonlarca dolarlık kaynak gerekli.