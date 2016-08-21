Son YAŞ'ta terfi ettirilen Tuğgeneral Dinçer Ural neden 'FETÖ'den gözaltına alındı?

Darbe soruşturmasını yürüten savcılığın son haftada elde ettiği bilgiler, 15 Temmuz sonrası Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne atanan Tuğgeneral Dinçer Ural’ı, FETÖ üyeliğinden gözaltına aldıran süreci başlattı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Ural’ın, FETÖ çatı iddianamesinde, ‘örgütün para kasası’ olarak geçen tutuklu Dilaver Azim ile telefon görüşmelerinin belirlenmesi, eşinin Fethullah Gülen’in çağrısı sonrasıBank Asya’ya para yatırması, kız kardeşinin ise KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu iddiaları üzerine yeni adli müşavir gözaltına alındı.

Önce YAŞ'ta terfi etti

Darbe girişiminden sonra tarihinin en kritik Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı olan Albay Dinçer Ural, önce tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Yapılan istihbarat çalışmalarında, FETÖ ile bağlantısı tespit edilmeyen Ural, darbe girişimi sonrası tutuklanan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin yerine atandı.

Bylock'ta deşifre oldu

Ural, 28 Temmuz’da görevine başladı. Darbecilerin haberleştiği ‘ByLock’ adlı cep telefonu uygulamasının şifresinin kırılmasının ardından deşifre edilen FETÖ bağlantılı kişilerin arasında Ural’ın da bulunduğu iddia edildi. Ural’la ilgili bilgilere ulaşıldıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri,Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla hareket geçti.



Başsavcılık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a, Ural ile ilgili hazırlanan dosyanın bir örneğiyle birlikte gözaltı kararını iletti. Dosyayı inceleyen Genelkurmay Başkanı Akar’ın da bilgisi dahilinde polis, adli müşavir Ural’ı makamında gözaltına aldı. Başlatılan operasyonla Ural’ın önceki akşam Genelkurmay Karargâhı’ndaki odasında gözaltına alındığı belirtildi.



Ural’ın gözaltına alınmasına ilişkin önemli iddialar gündeme geldi. Savcılık kaynakları, FETÖ çatı iddianamesinde ‘21 numaralı şüpheli’ olarak görünen, örgütün para kasası olduğu iddia edilen, ‘Özbek’ kod adlı Dilaver Azim ile Ural arasındaki telefon kayıtlarına ulaşıldığı bilgisini verdi. Ural’ın, Azim ile 2011-2015 yılları arasında telefon ve mesaj irtibatı olduğu belirlendi.

Operasyondan sonra

Savcılık, Ural’ın eşi ve kız kardeşi ile ilgili de bazı bilgilere ulaştı. Ural’ın eşinin, Fetullah Gülen’in, zor durumda kalan Bank Asya’nın kurtarılması için örgüt üyelerine verdiği ‘para yatırma’ talimatından sonra Bank Asya’ya 9 bin 500 lira yatırdığı belirlendi. Ural’ın oğlunun, FETÖ irtibatlı bir firmada çalıştığı, bu firmaya yapılan operasyonda, bir yöneticinin kasasında ele geçirilen listede isminin yer aldığı öne sürülüyor. Ural’ın kız kardeşinin de soruları FETÖ’cülerin sızdırdığı 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin soruşturmanın şüphelileri arasında bulunduğu iddia ediliyor.

Kozmik Oda'daki bilgiler

Ural’ın yerine atandığı eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, darbe girişiminde aktif rol oynadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Köse, 2012’de Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu’nun ‘Andıç kumpası’ ile tutuklanmasının ardından,Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne atanmıştı. Köse, Genelkurmay’daki kozmik oda araması sırasında devletin en gizli bilgilerinin kaydedildiği harddiski mahkeme kararına rağmen FETÖ üyesi savcıya teslim etmişti.