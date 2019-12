'Son yaşadıkları Deniz'e yakışmadı'

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, uyuşturucudan tutuklanan sevgilisi Deniz Seki hakkında suskunluğunu bozdu.



İşte Hüsnü Şenlendirici’nin Vatan’a söylediği Deniz Seki hakkındaki düşünceleri:



Televizyonda ağladığım yazıldı. Ben ağlamadım sadece gözlerim doldu. Gözyaşlarımı tuttum. Çünkü benim 14 yaşında bir oğlum var. O televizyonda ağlayan bir baba görmek istemez. Ayrıca Niran Ünsal’ın söylediği o şarkıda bir aslan bile gözyaşlarını tutamaz.



Deniz’in yaşadıklarına hem çok üzülüyorum hem de her şey onun için daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Her şerrin içinde bir hayır vardır. Böyle düşünmek lazım. Deniz serbest bırakıldığında hiç görüşmedik. Ama biz istediğimiz zaman birbirimize ulaşabiliriz. Şu anda aşktan daha önemli şeyler var. İkinci kez gözaltına alındığında da tekrar oraya gittim. Belki giriş çıkışlarda beni görür kendini daha iyi hisseder diye kapının önündeydim.



Deniz’le bu olaylar yaşanmadan önce ayrılık kararı almıştık. 2,5 yıldır birlikteyiz ve çok yorulduk. Hâlâ insanlar üzerimizdeler ve bize bir rahat nefes aldırmadılar. O yüzden de ister istemez olumsuzluklar yaşanıyor. Bu olumsuzlukların en son olaylarla ilgisi yok.



Fakat yaşananlar alınan bütün kararları engelliyor. Sevgili olarak olmasa bile bir birey olarak her zaman Deniz’in yanında olmak istiyorum. Sonuçta biz 3 senedir dünyayı ayağa kaldırmışız neler görmüş neler geçirmişiz birlikte. Böyle günlerde insan arkasını dönüp gittiği zaman ona adam demezler. Keşke bunlarda yaşanmasaydı ama yaşananları hakkıyla adabıyla paylaşmak lazım.



Herkes bir annenin evladı. Deniz de bu durumda en çok annesine üzülüyor. Annesini üzdüğü için üzüldüğünü, kardeşlerini üzdüğü için üzüldüğünü biliyorum. En çok annesine üzülüyor ama.



Deniz Seki Türkiye’ye mal olmuş kendine ait bir çok sözü bestesi müziği olan bir çok albümü olan sevenleri olan duygusal bir sanatçı. Her türlü şey yaşanabilir ama bu son durum hoş olmadı ve Deniz’e hiç yakışmadı. Onla yan yana koyamadım bu yaşananları. Yaşananlar içimi acıtıyor, çok üzülüyorum.



Ama altın nerde olursa olsun altındır. Sosyal hayatta yaşanan bazı hatalar vardır bunları da düzeltmek bizim elimizdedir. O yüzden Deniz değerinden hiçbir şey kaybetmez. Ama bunları yaşamak insanı hayat adına yıpratıyor. Bu üzüntüler de insandan bir şekilde çıkıyor. İnşallah herkes toparlar kafasını hayatına bakar.



Daha öncede bir çok insan yaşadı ama hiç birine Deniz’e mal olduğu kadar olmadı. Deniz bunun bedelini en ağır şekilde ödüyor. Çok takip edilen biri olduğu için, göz önünde olduğu için böyle oldu.