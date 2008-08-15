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Politika

Son veda ziyareti Sezer'e

30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, 10. Cumhurbaşkanı Sezer'e veda ziyareti yaptı

15 Ağustos 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, veda ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Büyükanıt, 12 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Gül'e giderek veda etti. Bu veda ziyareti yarım saat sürmüştü. Büyükanıt, bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i eşiyle birlikte ziyaret etti. Bu ziyaret ise 45 dakika sürdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 30 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılacak olması nedeniyle 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e veda ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Büyükanıt, eşi Filiz Büyükanıt ile birlikte eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ndeki evinde ziyaret etti. Saat 10.30'da Sezer'in evine gelen Büyükanıt çifti, yaklaşık 45 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldı.
Görüşmenin ardından Orgeneral Büyükanıt bir açıklama yapmazken, eski Cumhurbaşkanı Sezer'in misafirlerini uğurlamak için dışarıya çıkmaması dikkat çekti.


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