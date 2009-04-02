Son üç seçime göre partilerin karnesi

AKP 14 ilde sürekli azaldı

CHP 18 ilde istikrarlı arttı

MHP 29 ilde yükselişte



DTP faktörü

29 Mart yerel seçimlerinde AKP, CHP ve MHP’nin il genel meclisi oy oranlarının, 29 Mart 2004 yerel seçimleri ile 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde aldıkları oy oranlarıyla karşılaştırılması, üç partinin seçim karnesini ortaya koydu.Aldığı oylardaki dalgalanmalar nedeniyle AKP’nin birçok ildeki oy oranlarında sert düşüşler yaşandı, CHP’de de yüksek oranda sıçrama olmadı. Oylarını istikrarlı şekilde artıran tek parti MHP oldu.Pazar günü yapılan yerel seçimlerde alınan il genel meclisi sonuçları ile 29 Mart 2004 yerel seçimlerinin il genel meclisi ve 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinde partilerin illerdeki oy oranları, iki grup halinde karşılaştırıldı.AKP, CHP ve MHP’nin pazar günü aldıkları il genel meclisi oy oranları, 2004 yerel seçimindeki il genel meclisi oy oranları ve 2007 milletvekili genel seçimindeki oy oranlarıyla karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.- 29 Mart 2009 yerel seçimi il genel meclisi sonuçlarının 2007 oranlarıyla karşılaştırılmasında AKP yedi ilde oylarını artırırken, 74 ilde azaldı.Bu illerden 34’ünde oy düşüşü yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.Oysa, 2007’de illerde aldıkları oy oranları 2004 oy oranlarıyla karşılaştırıldığında AKP 62 ilde artış sağlamış, 19 ilde de azalmıştı. Bir ilde artış olmamıştı. Artış olan illere bakıldığında, 29 ildeki artış yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.- AKP’nin 2009 il genel meclisi seçimlerinde 2007’de elde ettiği oy oranına göre, yüzde 10’un üzerinde artış ise sadece, seçim öncesi dağıtılan buzdolabı ve kanepeler nedeniyle tartışmalara yol açan Tunceli’de oldu.- AKP, 2004’te aldığı oyları hem 2007 hem 2009 seçiminde sürekli artırdı, ancak 14 ilde sürekli azalmayı engelleyemedi.- 29 Mart yerel seçimi il genel meclisi sonuçları, 2007 oranlarıyla değerlendirildiğinde CHP, 35 ilde oylarını artırırken, 44 ilde geriledi. İki ilde oy oranı sabit kaldı.29 Mart sonuçlarına bakıldığında bir ilde artış oranı yüzde 10’un üzerinde olurken, bir ilde yüzde 10’un üzerinde azaldı.CHP 2007 seçimlerinde, 2004 seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında da 57 ilde oy oranlarını artırırken, 24 ilde azalmasını engelleyemedi. Altı ilde oy artış oranı yüzde 10’un üzerinde oldu ancak bir ilde oyları yüzde 10’un üzerinde azaldı.- CHP bir önceki seçim sonuçlarına göre, 2007 ve 2009 seçimlerinde 18 ilde oylarını artırırken, dokuz ilde sürekli azalmasını durduramadı.- 29 Mart yerel seçimlerinde il genel meclisi oy oranları 2007 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, MHP 52 ilde oylarını artırırken, 27 ilde azaldı. İki ilde oy oranı sabit kaldı.MHP’nin oylarını artırdığı 52 ilden 10’unda artış oranı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.MHP, 2007 seçimlerinde aldığı oy oranları, 2004 il genel meclisi oy oranlarıyla karşılaştırıldığında 56 ilde oylarını artırırken, 23 ilde azalmıştı.İki ilde artış eksiliş olmazken, altı ilde artış oranı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.- MHP 2007 ve 2009 seçimlerinde, bir önceki seçimler dikkate alındığında 29 ilde oylarını istikrarlı biçimde artırırken, üç ilde oyların azalmasını önleyemedi.DTP yetkilileri sık sık dile getirdikleri, AKP’ye giden “ödünç oyların” geri alınacağı değerlendirmeleri nedeniyle, tabloya bu partinin oy oranları da eklendi.AKP’nin oy oranlarında sert düşüşlerin olduğu illerin bazılarında DTP’nin yüksek oranda oy aldığı dikkat çekti.